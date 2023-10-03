Самой красивой девушкой мира в 90-х стала студентка из России: сейчас модель прячется ото всех (фото)

В 1992 году самой красивой девушкой на планете признали россиянку Юлию Курочкину. Девушке было всего 18 лет, она училась в университете и даже не мечтала о таком титуле. В России тогда не проводили даже отборочных конкурсов: студентка подрабатывала моделью на показе меховых изделий, где ее заметили и предложили представлять страну на конкурсе «Мисс мира».

Для Юлии это было хорошим шансом построить карьеру модели поэтому она согласилась. На девушку возлагали огромные надежды, ведь раньше Россия в таких конкурсах участия не принимала.

Жила Курочкина небогато, поэтому в поездку ее собирали как могли. Платье для выхода она одалживала у подруги. После победы на «Мисс мира» Юлия стала работать моделью, но очень быстро разочаровалась в шоу-бизнесе. Она вернулась в родной город и перестала давать интервью. Сегодня первая красавица замужем, воспитывает дочь и руководит турагентством. Редкие фото в соцсетях позволяют убедиться — самая красивая девушка планеты ничуть не подурнела за прошедшие годы.