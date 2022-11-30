Самой красивой девочке советского кино 50 лет: посмотрите, что с ней стало

Инга Ильм прославилась на всю страну еще будучи школьницей. В 80-х вышла картина «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а спустя некоторое время — ее продолжение. И в обоих фильмах юная артистка исполнила роль Маши Старцевой. Зрители остались в восторге от актрисы и даже присвоили ей негласный титул «самой красивой девочки советского кино».

После первого успеха Инга решила и дальше развивать свою кинокарьеру. Окончив школу, она поступила во МХАТ, где успешно училась и пыталась сниматься в фильмах и сериалах. Однако ни один из проектов не обрел такой же популярности, а со временем предложений становилось все меньше и меньше. В итоге в 2003 году она решила завершить свой творческий путь.

Неожиданные перемены в жизни не стали для Инги поводом для печали. Вместе со своим вторым супругом Игорем Северцевым она запустила издательский бизнес, который занимается выпуском российских и иностранных журналов. Собственная компания позволила бывшей артистке больше времени уделять любимым хобби, поэтому она вплотную занялась архитектурой и даже выпустила несколько книг на эту тему.

О своей жизни знаменитость рассказывает преимущественно в социальных сетях. В числе ее подписчиков как новые поклонники, так и преданные фанаты, которые помнят ее еще по первому киноуспеху. И, как отмечают многие, в преуспевающей предпринимательнице они все еще узнают самую красивую девочку советского кино.