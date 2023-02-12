Самооценка подскочит до небес: россияне пришли в шок от моделей с показа купальников (фото)

Бренд женской одежды CupShe взбудоражил пользователей Сети презентацией своей новой коллекции купальников. Дело в том, что на подиум вместе с привычными моделями вышли и девушки plus-size, чего не ожидали преданные фанаты марки.

Как отмечают пользователи Сети, смотревшие показ в онлайн-формате, они не уверены, что подобный шаг CupShe можно назвать правильным. Якобы появление моделей с лишним весом лишь пропагандирует переедание и отсутствие заботы о себе.

«Ну, для поднятия самооценки самое то!», «Ничего хорошего. Неприятное зрелище», «Лишний вес — это ненормально, с этим нужно бороться, а не культивировать бодипозитив», — уверены фанаты бренда.

При этом часть поклонников уверена, что клиентки бренда носят преимущественно средние размеры, однако именно они не были представлены на подиуме. По их мнению, компания пытается добавить себе популярности, следуя модным тенденциям, но не думает о своей настоящей целевой аудитории.