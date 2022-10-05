Самоназванные генералы: лишь эти 3 знака Зодиака командуют всеми без разбору

На сакраментальный вопрос “Кто в доме хозяин?” эти знаки без колебаний ответят: “Я!”. А все потому, что они искренне считают себя главными - не только на работе или в семейном кругу, но и по жизни в целом. Безусловно, такое поведение безумно раздражает окружающих, однако представители этих знаков плевать хотели на чужое мнение. Они боссы - им все можно!

Овен

Представители огненного знака демонстрировали свои лидерские качества еще в песочнице, когда руководили постройкой замка или изготовления куличиков. С течением времени мало что поменялось, только вместе с Овнами выросли также их амбиции и аппетиты. Уроженцы этого знака привыкли распоряжаться людьми так, словно это их личная прислуга, а любые возражения они просто игнорируют. При этом сам Овен терпеть не может, когда кто-то начинает его строить - сразу же взрывается и устраивает скандал.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что руководить у уроженцев знака получается очень хорошо - недаром Овны часто стоят во главе крупных компаний.

Лев

Королю положено повелевать. Вот и Лев, как истинный царь зверей, обожает раздавать распоряжения налево и направо. Астрологи убеждены, что все дело в жажде внимания. Уроженцу огненного знака жизненно необходимо, чтобы все взгляды были устремлены только на него. А как это сделать лучше всего? По мнению самого Льва, достаточно топнуть ножкой и под звуки фанфар объявить свою волю. Кроме того, представители знака млеют, когда окружающие приходят к ним за советами и поддержкой.

Все это возвышает Льва в собственных глазах, дает ему ощущение собственной важности и величия. А вот попытки саботировать волю “короля” вызывают у него гнев и раздражение.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, часто занимают руководящие должности на работе. Лучшей кандидатуры на роль босса действительно не придумаешь - представители земного знака не боятся брать на себя ответственность, умеют поддерживать порядок в большом коллективе и выбирают верные пути развития для компании. Вот только, выйдя из офиса, Козерог забывает оставить за порогом свои генеральские замашки. По привычке он продолжает строить всех и вся - консультантов в магазине, своих друзей, близких…