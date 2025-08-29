Меню
Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

29 августа 2025 15:13
Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

Да только воз и ныне там.

Когда речь заходит о лучших фильмах Гая Ричи, зрители дружно называют «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Джентльменов». Эти картины разошлись на цитаты и давно стали частью поп-культуры. Но в стороне остаётся «Рок-н-Рольщик» — фильм с рейтингом 7.8 на и более чем 300 тысячами оценок россиян, который при этом редко попадает в списки «главных работ» Ричи.

Несправедливость? Ещё какая. И самое обидное — именно здесь зрителям обещали сиквел.

Загадка «Реального рок-н-рольщика»

Фильм вышел в 2008-м, заработал $26 миллионов при бюджете $18 миллионов и завершился титром о скором сиквеле под названием «Реальный рок-н-рольщик».

Сюжет же буквально подталкивал к продолжению: Лени Коула убирают со сцены, на первый план выходит Джонни Квид (Тоби Кеббелл), а рядом с ним остаётся жёсткий и харизматичный Арчи (Марк Стронг).

Все ниточки были связаны так, что зритель понимал — история только начинается. Но вот беда: сборы оказались скромными, и Голливуд, занятый большими франшизами, забрал Ричи на другие проекты.

Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

Вопросы без ответов

«Рок-н-Рольщик» оставил зрителей с десятками сюжетных дыр на руках.

Что стало со Стеллой (Тэнди Ньютон), которая вроде как должна была погибнуть по приказу русских? А может, она всё же выкрутилась и теперь готова вернуться в игру? Что будет с «Диким отрядом» во главе с Джерардом Батлером, особенно учитывая откровение про героя Тома Харди?

Там явно намечалась линия дружбы, ревности и, возможно, кое-чего большего — слишком интересно для того, чтобы просто все забыть.

А сам Джонни Квид? Его путь в финале выглядел как рождение новой криминальной легенды. Но доверять всё этому хаосу — дело опасное: парень то срывается к «запрещенке», то берётся за гитару. Именно поэтому дуэт «безумный наследник + строгий Арчи» так и просится в отдельный фильм.

Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

Почему фильм недооценили

Причина, по которой «Рок-н-Рольщик» не стоит в одном ряду с «Картами» и «Большим кушем», проста: он вышел в неловкий момент.

Ричи тогда переживал развод с Мадонной, студии сомневались в его будущих проектах, а публика ждала от режиссёра привычной хулиганской лёгкости. Вместо этого зритель получил мрачнее, сложнее и структурно запутаннее картину.

Но со временем именно это стало её преимуществом. «Рок-н-Рольщик» куда глубже исследует мир криминала, чем его более популярные «братья».

Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

Что может дать сиквел

Сейчас, когда «Джентльмены» стали хитом Netflix, спрос на фирменный лондонский криминальный балаган Ричи огромен. А что может быть лучше, чем достать из архива сюжет, который уже 16 лет ждёт своей реализации?

Во второй части можно было бы показать:

  • борьбу Джонни Квида за собственную империю;
  • возвращение Стеллы и её опасные игры;
  • развитие странное дружбы Боба и Ван-Ту;
  • новый виток противостояния с русскими или другими мафиями.

С точки зрения зрителей, это готовый материал для современной криминальной драмы уровня «Острых козырьков».

Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад

Финальный аккорд

«Рок-н-Рольщик» — это фильм, которому катастрофически не повезло со временем и обстоятельствами. Но зрительская любовь к нему не умирает, а обсуждения возможного сиквела до сих пор всплывают на форумах.

Учитывая нынешнюю популярность Ричи, «Реальный рок-н-рольщик» мог бы стать настоящим подарком для фанатов и реабилитацией истории, которая закончилась слишком рано.

Ранее мы писали: Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

Фото: Кадры из фильма «Рок-н-Рольщик» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
