Самого знаменитого бомжа США знает весь мир: вот почему вы ему позавидуете

Крейг Кастальдо за годы жизни успел познакомиться с огромным количеством американских и мировых звезд. Такие связи помогли ему сняться в десятках фильмов, однако при этом он долгие годы оставался бездомным.

Кастальдо, более известный как Радист, никогда не отличался скромностью. Он мог завязать разговор практически с любым человеком, которым нередко оказывалась какая-нибудь знаменитость. И со временем он подружился практически со всеми голливудскими и европейскими звездами, которые с радостью разговаривали с харизматичным бездомным.

Слава помогла ему попасть в кинематограф. За годы карьеры он принял участие в нескольких десятках фильмов, среди которых как признанные шедевры, так и экспериментальные ленты. Например, его можно увидеть в «Ирландце» от Скорсезе, комедии «Другая женщина» и «Невероятной жизни Уолтера Митти». При этом, несмотря на славу, он никогда не стремился изменить свой образ жизни. Крейг так и оставался бездомным, передвигаясь на велосипеде с двумя пакетами своих пожитков в руках и наслаждаясь жизнью.

Однако уже два года о самом знаменитом бездомном в мире нет новости. Последние снимки с ним датируются 2020-м, как и фильмы, в которых он снимался.