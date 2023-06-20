Самого молчаливого актера из комедий Гайдая обожают миллионы: вы не исключение

Анатолия Калабулина можно назвать королем гайдаевских эпизодов. Уникальная харизма актера и его необычная внешность придавали сценам особую комичность. Фильмы Гайдая сделали его народным любимцем, хотя у артиста не было ни единой реплики.

Калабулин не мечтал об актерской карьере. Его заметили ассистенты режиссера и позвали в новогоднюю комедию «Похищение». Своеобразная внешность стала изюминкой фильма, однако Анатолия даже не указали в титрах.

Сотрудничество Калабулина с Гайдаем началось с картины «12 стульев». Анатолий сыграл служащего на аукционе. После этого актер снимался у Марка Захарова, а затем продолжил играть у Леонида Иовича. Звездной ролью Калабулина стал стрелец из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Невозможно забыть, как звонко герой напевал «Марусю» и как забавно шевелил ухом.

Но в реальности Анатолий не был весельчаком. Он слыл молчаливым и замкнутым человеком. К сожалению, больших ролей Калабулин так и не дождался. Его жизнь оборвалась в 43 года из-за болезни печени. У актера не было ни жены, ни детей. Но его слава живет и по сей день, ведь яркие самобытные образы, воплощенные Калабулиным, навсегда вошли в историю советского кино.