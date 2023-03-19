Самого горячего вампира из «Сумерек» не узнать: всему виной семейная жизнь (фото)

В актерский состав «Сумерек» вошли только самые сексапильные красавцы. Среди них оказался Кэм Жиганде, который сыграл второстепенную роль — вампира Джеймса. Как сложилась его жизнь после появления в «Сумерках»?

Роль негодяя Джеймса и его драка с Эдвардом прославила Кэма на весь мир. В его эффектную внешность влюбилась женская аудитория: накачанные мышцы, белокурые локоны, пронзительный взгляд. Поклонницы жаждали видеть Жиганде и в других проектах, но он внезапно исчез с экранов.

После «Сумерек» актер стал получать предложения от режиссеров, однако ему приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Это стало надоедать актеру, и он покинул кино. Через два года Кэм попытался вернуться, однако о прежней популярности не было и речи.

Что касается личной жизни, то в прошлом году Жиганде развелся с актрисой Доминик Гайзендорфф. Они воспитывали троих детей, но общие отпрыски не смогли скрепить этот брак. Сегодня Кэму 40 лет, однако он выглядит намного старше своего возраста. Поклонницы полагают, что виной тому стала семейная жизнь, которая сильно потрепала актера. Теперь от того горячего красавца остались одни воспоминания.