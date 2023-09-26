Самое жуткое перевоплощение: эта актриса была красоткой, а стала «страшилой» номер один
Звезду не узнают даже преданные фанаты.
Шарлиз Терон долгое время считалась одной из самых привлекательных актрис Голливуда. Очаровательной голубоглазой блондинке доверяли одну роль за другой, засыпали рекламными контрактами и предложениями сняться для обложки журнала. Но неожиданно звезда предстала в абсолютно отталкивающем виде — такую даму не пустили бы ни на одну «красную дорожку».
Оказалось, что артистка пошла на огромные жертвы ради роли в фильме «Монстр». Дебютная работа Пэтти Дженкинс вышла на экраны в 2003 году. Картина рассказывала историю серийной убийцы Эйлин Уорнос, которую и сыграла Терон.
Для перевоплощения в преступницу красавице пришлось стать чудовищем в прямом смысле слова. Шарлиз поправилась на 15 килограммов, отказалась от спорта и перешла на диету из чипсов с пончиками. Кроме того, на съемочной площадке ей наносили грим, который до неузнаваемости изуродовал лицо актрисы. Старания не прошли даром — Терон получила за эту роль множество наград, в том числе и «Оскар» за лучшую женскую роль.