Самое жуткое перевоплощение: эта актриса была красоткой, а стала «страшилой» номер один

Шарлиз Терон долгое время считалась одной из самых привлекательных актрис Голливуда. Очаровательной голубоглазой блондинке доверяли одну роль за другой, засыпали рекламными контрактами и предложениями сняться для обложки журнала. Но неожиданно звезда предстала в абсолютно отталкивающем виде — такую даму не пустили бы ни на одну «красную дорожку».

Оказалось, что артистка пошла на огромные жертвы ради роли в фильме «Монстр». Дебютная работа Пэтти Дженкинс вышла на экраны в 2003 году. Картина рассказывала историю серийной убийцы Эйлин Уорнос, которую и сыграла Терон.

Для перевоплощения в преступницу красавице пришлось стать чудовищем в прямом смысле слова. Шарлиз поправилась на 15 килограммов, отказалась от спорта и перешла на диету из чипсов с пончиками. Кроме того, на съемочной площадке ей наносили грим, который до неузнаваемости изуродовал лицо актрисы. Старания не прошли даром — Терон получила за эту роль множество наград, в том числе и «Оскар» за лучшую женскую роль.