Самое забытое русское имя: иностранцы считают роскошным и называют так дочерей

В России сейчас о нем и не вспоминают.

Сегодня молодые родители все чаще дают детям иностранные имена. Теперь в каждой детсадовской группе можно найти Монику, Еву, Оливию, Адама, Марка или Марселя, а вот традиционные имена отходят на второй план. Европейцы тоже подвержены влиянию моды: правда, мамы и папы из Европы все чаще смотрят в сторону России.

В наши дни в Германии и Франции все чаще рождаются Дарьи, Анатолии и Полины. Но самое популярное русское имя — это Агнесса. Его носили многие христианские святые, а также особы королевских кровей. Пусть имя и пришло из Греции, но зато прочно вошло в отечественную культуру.

Чаще всего имя Агния и Агнесса считают одним и тем же. Когда-то многих советских девочек называли в честь известной детской писательницы Барто, но сегодня этот тренд прошел. Зато иностранцы облюбовали яркое и необычное имя, которое с удовольствием дают своим дочерям.