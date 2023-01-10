Самое уродливое платье: этот модный провал Диане припоминают даже после смерти

Принцесса Диана при жизни покорила сердца миллионов. Остается она самой популярной женщиной в мире и после своей трагической гибели. Ее личную жизнь до сих пор обсуждают, а ее стилю подражают.

Будучи супругой наследника престола, леди Ди уделяла своему внешнему виду большое внимание. Тем не менее избежать модных провалов ей не удалось. Были у королевы людских сердец такие выходы в свет, которые и вспоминать-то стыдно.

Один из таких случился во время бала в Мельбурне. Для торжественного вечера Диана выбрала такой образ, который ей припоминают до сих пор. В частности, она надела ярко-голубое платье, которое модные стилисты тут же раскритиковали и назвали выпускным.

Прогадала принцесса и с аксессуарами. Спенсер отдала предпочтение роскошному колье Елизаветы II, вот только надела его не на шею, а на голову, из-за чего выглядела довольно нелепо.