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Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый

29 июня 2023 14:00
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый

Из вульгарной дамы в настоящую леди.

Героини шоу «Модный приговор» нередко попадают на съемки с подачи своих дочерей. Именно так пришла на передачу 47-летняя Юлия. Ее взрослая дочь Евгения попросила подобрать матери более стильный образ, который помог бы женщине привлечь внимание достойного мужчины и устроить свою личную жизнь.

До обращения на телешоу Юлия сильно похудела и после этого стала носить только облегающие и открытые наряды. Откровенный гардероб лишь прибавлял героине возраста.

Работа стилистов преобразила женщину до неузнаваемости. Полупрозрачные и обтягивающие наряды заменили приталенными платьями и пышными юбками, а вместо неухоженной прически «фонтанчик» на ее голове появилась стильная стрижка боб-каре.

Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый

Героиня шоу и ее дочь остались полностью довольны новым имиджем. Юлия стала выглядеть элегантно и аристократично, а ее новая одежда отлично подчеркивала красивую фигуру. Выбирая между собственными образами и нарядами от стилистов, женщина не колебалась ни секунды.

Фото: кадры из телепередачи «Модный приговор», GlobalLookPress
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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