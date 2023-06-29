Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый

Героини шоу «Модный приговор» нередко попадают на съемки с подачи своих дочерей. Именно так пришла на передачу 47-летняя Юлия. Ее взрослая дочь Евгения попросила подобрать матери более стильный образ, который помог бы женщине привлечь внимание достойного мужчины и устроить свою личную жизнь.

До обращения на телешоу Юлия сильно похудела и после этого стала носить только облегающие и открытые наряды. Откровенный гардероб лишь прибавлял героине возраста.

Работа стилистов преобразила женщину до неузнаваемости. Полупрозрачные и обтягивающие наряды заменили приталенными платьями и пышными юбками, а вместо неухоженной прически «фонтанчик» на ее голове появилась стильная стрижка боб-каре.

Героиня шоу и ее дочь остались полностью довольны новым имиджем. Юлия стала выглядеть элегантно и аристократично, а ее новая одежда отлично подчеркивала красивую фигуру. Выбирая между собственными образами и нарядами от стилистов, женщина не колебалась ни секунды.