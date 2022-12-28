Самое стыдное свидание: одинокую Дженнифер Энистон поймет каждая россиянка

Знаменитость не поняла, чего от нее хотели.

После развода с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон так и не наладила личную жизнь. Недостатка в поклонниках актриса явно не испытывает — одинокой она остается совсем по другой причине.

Если все свидания звезды «Друзей» проходят так, как свидание с комиком и телеведущим Джоном Стюартом, все становится очевидным. Однажды артист пригласил Энистон на романтический вечер, а потому никак не ожидал того, что тогда произошло.

Артистка опозорилась по полной, поскольку пришла в сопровождении своих друзей. Как выяснилось впоследствии, знаменитость не поняла, что юморист хотел увидеться с ней наедине, решив, что речь шла о приятельских посиделках.

Как пишет портал Oughttobeclowns , Стюарт на случившееся отреагировал спокойно, подумав, что Дженнифер решила перейти сразу к делу и познакомить его со своими близкими. В любом случае love story у звезд так и не вышло.