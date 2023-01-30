Самое страшное изобретение нового века: в СССР оно казалось безумием

Современные технологии активно развиваются, но нравится это далеко не всем. Представители старшего поколения критикуют множество нововведений, но больше всего их возмущает нынешняя beauty-индустрия.

По мнению тех, кто жил в СССР, самое худшее изобретение современности — это уколы красоты. Возмущенные до глубины души бабушки повально критикуют девушек и женщин, чьи лица «изуродованы» филлерами. По их словам, в былые времена они выглядели намного лучше, чем современные красавицы. И это, несмотря на то, что в арсенале советских дам были только огурцы и сметана, которые они наносили на лица. Поэтому пожилым женщинам филлеры кажутся дикостью.

Поколению СССР трудно смириться с тем, что стандарты красоты с тех пор кардинально изменились. Впрочем, и в советские времена существовала одна beauty-процедура, но куда менее щадящая, чем филлеры. Это была пластика. Однако она была доступна лишь высшим слоям общества или именитым актрисам. К пластическим манипуляциям прибегали Любовь Орлова и Маргарита Терехова. Но распространяться об этом тогда не было принято.