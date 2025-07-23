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«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон

23 июля 2025 07:00
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон

Кто сказал, что монстры должны рычать? Иногда они просто молча смотрят на тебя почти знакомыми глазами.

На первый взгляд — очередное аниме про школьников. Лето, деревушка, дружба и подростковые секретики. А потом, внезапно, вы обнаруживаете, что больше не можете спать в темноте.

«Лето, когда умер Хикару» — это не про смерть, а про то, что хуже ее: когда кто-то близкий исчезает… а потом возвращается. Почти таким же. Почти с тем же голосом. Почти с той же улыбкой. Только ты — и главный герой вместе с тобой — понимаете: внутри этого тела что-то другое.

«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон

Пока вышло всего три серии, а уже миллионы просмотров и место в топе Netflix Японии и мира. Аниме обогнало даже третий сезон «Игры в кальмара». Второе место среди сериалов в Японии, после «Дандадан», восьмое — в глобальном чарте, резюме критиков:

«Страшно до дрожи, красиво до оцепенения».

Причем создатели-то не играют в дешевые ужастики. Здесь тишина страшнее скримера, а пристальный взгляд пугает сильнее литров пролитой крови. Музыка почти не звучит, краски приглушены, а каждый диалог — как шаг по льду, который вот-вот треснет. Режиссер Рехэй Такэсита поставил цель сделать адаптацию «страшнее манги» — и, судя по реакции, попал в точку.

«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон

Эта история не про чудовищ, а про ощущение: ты смотришь на любимого человека и не узнаешь его. И не можешь признаться себе, почему.

«Самое страшное аниме на Netflix», «Я потеряла сон после двух первых серий», «Хочется рыдать и спать с включенным светом», — неудивительно, что зрители реагируют так.

Ранее мы писали: «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

Фото: Кадр из аниме «Лето, когда умер Хикару»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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