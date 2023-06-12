Самое русское имя, которое только можно представить, на самом деле иностранное: сначала не поверите

Нет имени более русского, патриотичного и «сказочного», чем это. Если обывателя попросить назвать первое пришедшее на ум исконно русское имя, то он с вероятностью 99 процентов назовет Ивана. Однако русских Ванек ждет тотальное разочарование.

Оказывается. никакого русского духа в этом имени нет и в помине. Русский Ваня стал таковым благодаря иудейскому Иоанну. И уже потом христианство «разнесло» имя по всему миру. От Хуана до Джона, Жана и Яна. Все это — производные «того самого» имени.

Примечательно, что такая же история «приключилась» и с другим очень русским именем — Петр. У Петра вовсе не русские, а греческие корни. Как, впрочем, и у Василия.

Историки вообще уверены, что исконно русских имен практически нет. А если и есть, то все они языческие. И сейчас в обиходе их можно встретить крайне редко. Поэтому если вы задались целью назвать малыша исконно русским именем, то вам придется потрудиться, изучая этот вопрос досконально.