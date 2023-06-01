Самое развитое шестое чувство есть у людей с этими именами: интуиция их не подведет

Шестое чувство - это то, чем от природы наделен каждый человек. У кого-то оно развито сильнее, у кого-то - настолько слабо, что практически незаметно в суете повседневной жизни. Однако если интуиция спит, ее всегда можно мягко и ненавязчиво пробудить с помощью специальных упражнений. Конечно, есть счастливчики, которым вовсе не нужно прибегать к тренировкам - внутренний голос у них силен, выразителен и никогда не подводит. Рассказываем, какие имена носят самые проницательные и восприимчивые к сигналам мироздания люди.

Анна

Девушки, нареченные именем Анна, настоящие любимицы Фортуны. Окружающие не могу не замечать, как успешно складывается жизнь обладательницы этого имени - как в сфере карьеры, так и личных взаимоотношений. Кажется, что все достается Ане без особых усилий, но на самом деле она просто обладает отличной интуицией.

Она как раз подсказывает, какие решения будут верными.

Марина

Шестое чувство становится для Марины путеводной звездой. С самого детства обладательница этого имени следует за внутренним голосом, и тот никогда ее не подводит. Иногда Марина может проигнорировать свою интуицию, но события поворачиваются так, что после она понимает: не стоило так поступать.

Благодаря шестому чувству она достигает больших высот.

Ника

Чаще всего интуиция выручает Нику во взаимоотношениях с людьми. Обладательница этого имени обладает хорошей проницательностью, с легкостью может угадать, от кого лучше держаться подальше, а с кем можно подружиться и не ждать внезапного удара в спину. Шестое чувство подсказывает Нике, кто сама надежность, а кому доверять категорически нельзя.

Дмитрий

Обладатель имени Дмитрий всегда готов к неожиданным поворотам судьбы - шестое чувство подсказывает ему, где могут возникнуть трудности, и дает возможность подготовиться к ним заранее.

Застать мужчину, нареченного этим именем, врасплох практически невозможно.

Даже в экстремальной ситуации он быстро ориентируется и оборачивает ее в свою пользу.

Михаил

Мужчине, названному именем Михаил, необыкновенно повезло. Обладатели этого имени наделены уникальной интуицией, которая помогает им в особенно трудные жизненные минуты. Благодаря шестому чувству Михаил выходит победителем из самых сложнейших жизненных ситуаций, не рискуя при этом понапрасну. Окружающие часто обращаются к нему за дельным советом.