Самое пошлое кино в СССР: мнение иностранцев об этом фильме возмутит каждого
Такого россияне не ожидали.
Творения талантливых советских режиссеров известны и за границей. При этом далеко не все фильмы, которые в СССР имели статус культовых, получают высокую оценку от иностранцев. Особенно досталось легендарной картине Юрия Чулюкина «Девчата».
Удивительно, но факт: эту ленту зарубежные зрители сочли слишком пошлой. Большинство из них отметили, что фильм с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях — типичная романтическая комедия, а значит, относиться к ней нужно соответственно.
«Картина немного пошлая, но все же стоит посмотреть», — подчеркнул один из иностранцев. Впрочем, удостоилась лента и положительных отзывов.
«Мне понравилось абсолютно все. Это легкое, приятное кино, после которого хочется влюбляться. Оно прекрасно сочетает юмор с романтикой», — гласит другой комментарий в Сети.