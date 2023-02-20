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Самое пошлое кино в СССР: мнение иностранцев об этом фильме возмутит каждого

20 февраля 2023 20:30
Самое пошлое кино в СССР: мнение иностранцев об этом фильме возмутит каждого

Такого россияне не ожидали.

Творения талантливых советских режиссеров известны и за границей. При этом далеко не все фильмы, которые в СССР имели статус культовых, получают высокую оценку от иностранцев. Особенно досталось легендарной картине Юрия Чулюкина «Девчата».

Удивительно, но факт: эту ленту зарубежные зрители сочли слишком пошлой. Большинство из них отметили, что фильм с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях — типичная романтическая комедия, а значит, относиться к ней нужно соответственно.

Самое пошлое кино в СССР: мнение иностранцев об этом фильме возмутит каждого

«Картина немного пошлая, но все же стоит посмотреть», — подчеркнул один из иностранцев. Впрочем, удостоилась лента и положительных отзывов.

«Мне понравилось абсолютно все. Это легкое, приятное кино, после которого хочется влюбляться. Оно прекрасно сочетает юмор с романтикой», — гласит другой комментарий в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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