Самое пошлое кино в СССР: мнение иностранцев об этом фильме возмутит каждого

Творения талантливых советских режиссеров известны и за границей. При этом далеко не все фильмы, которые в СССР имели статус культовых, получают высокую оценку от иностранцев. Особенно досталось легендарной картине Юрия Чулюкина «Девчата».

Удивительно, но факт: эту ленту зарубежные зрители сочли слишком пошлой. Большинство из них отметили, что фильм с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях — типичная романтическая комедия, а значит, относиться к ней нужно соответственно.

«Картина немного пошлая, но все же стоит посмотреть», — подчеркнул один из иностранцев. Впрочем, удостоилась лента и положительных отзывов.