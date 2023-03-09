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Самое порочное лицо Голливуда: этого «красавчика» высмеяла каждая россиянка

9 марта 2023 17:45
Самое порочное лицо Голливуда: этого «красавчика» высмеяла каждая россиянка

Его часто сравнивают с известной сестрой.
 

Стандарты мужской и женской красоты сильно отличаются. И то, что хорошо для представительниц прекрасного пола, может сыграть злую шутку с молодыми людьми.

Именно это произошло с Уиллом Пельтцем, которого прозвали «самым порочным лицом Голливуда». У юноши большие серо-зеленые глаза, шикарные густые волосы, а также аккуратный подбородок и скулы. Но для молодого человека было недостаточно такой утонченной внешности, и он решил немного поэкспериментировать. Однако после увеличения губ, его стали еще чаще сравнивать со знаменитой сестрой.

Характерная красота и своеобразный стиль знаменитости закрепились в умах американцев. Именно поэтому Уиллу так тяжело удается строить свою актерскую карьеру. И на данный момент самым громким проектом с его участием является сериал «Эйфория». Но российских зрительниц персонаж Пельтца скорее шокировал, чем восхитил. Самое порочное лицо Голливуда: этого «красавчика» высмеяла каждая россиянка

Фото: Unsplash, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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