Самое порочное лицо Голливуда: этого «красавчика» высмеяла каждая россиянка

Стандарты мужской и женской красоты сильно отличаются. И то, что хорошо для представительниц прекрасного пола, может сыграть злую шутку с молодыми людьми.

Именно это произошло с Уиллом Пельтцем, которого прозвали «самым порочным лицом Голливуда». У юноши большие серо-зеленые глаза, шикарные густые волосы, а также аккуратный подбородок и скулы. Но для молодого человека было недостаточно такой утонченной внешности, и он решил немного поэкспериментировать. Однако после увеличения губ, его стали еще чаще сравнивать со знаменитой сестрой.

Характерная красота и своеобразный стиль знаменитости закрепились в умах американцев. Именно поэтому Уиллу так тяжело удается строить свою актерскую карьеру. И на данный момент самым громким проектом с его участием является сериал «Эйфория». Но российских зрительниц персонаж Пельтца скорее шокировал, чем восхитил.