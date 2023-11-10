Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины

Русские имена нередко становятся популярны за границей. В Южной Корее многих мальчиков принято называть Женями, а во Франции востребованное женское имя — Дарья. При этом мало кто догадывается, какое русское имя можно считать самым известным во всем мире за последние десятки лет.

По данным исследователей, которые долгие годы ведут статистику рождаемости, больше всего детей во всех странах называли Юриями. Эта мода пошла в честь Юрия Гагарина после его триумфального полета в космос 12 апреля 1961 года.

И с тех пор популярность этого имени не угасает, а Юрий обогнал по популярности Сашу, Женю и Анну. Поэтому в Австралии или, например, в Бангладеше до сих пор можно встретить маленьких Юриев, родители которых впечатлены полетом советского человека за пределы Земли и отдают таким образом дань уважения его подвигу.