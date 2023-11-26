Самое неудачное выступление Агутина и Преснякова: лучше бы открывали рты под фонограмму (видео)

В Сети появилось видео с выступления Владимира Преснякова и Леонида Агутина на частном мероприятии. Несмотря на то, что аудитория была небольшой, артисты решили спеть живьем. Но их усилия поклонники не оценили.

Кадры с певцами записали в клубе «Джипси». Закадычные друзья были приглашены на мероприятие Надежды Стрелец и пары сотен ее гостей. Судя по звучанию, фонограммой музыканты пользоваться не стали. На такие мысли наводит не только иное звучание, но и непривычно плохое пение знаменитостей.

Сама Стрелец в своем Telegram-канале отметила, что все присутствующие в клубе были рады услышать живое пение артистов и даже не ожидали от дуэта таких усилий. А на ошибки со стороны исполнителей никто особого внимания не обратил.

А вот пользователи Сети, увидев запись с мероприятия, не стали стесняться в выражениях. Публика разочарована, что Агутин и Пресняков могут звучать так плохо. Большинство зрителей сочли, что фонограмма в этом случае была бы лучшим вариантом.