«Самое непродуманное и бесцельное»: Богомолов неоднозначно высказался о браке с Собчак

В чувствах Константина Богомолова к Ксении Собчак сомневаются с самого начала. Ходят разговоры, что режиссер женился на влиятельной и состоятельной журналистке из корыстных соображений. Постановщик неосторожным высказыванием подогрел слухи о том, что их счастливый брак — фикция.

Возлюбленные встретили четвертую годовщину свадьбы, и по этому случаю постановщик оставил в соцсетях публикацию, посвященную жене. На месте Ксении Анатольевны многие женщины, прочитав такое поздравление, насупились бы и страшно обиделись.

Бывший супруг Дарьи Мороз написал, что тогда, 13 сентября 2019 года, они с Собчак отправились в «самое непродуманное и бесцельное путешествие». Выходит, что режиссер и сам не понял, как, зачем и почему узаконил отношения со скандальной теледивой. Попытка смягчить неоднозначное заявление словами благодарности за «4 года любви» многим показалась жалкой и смешной.