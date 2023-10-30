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Самое нелепое русское имя для китайцев: по их версии, это фамилия, причем унизительная

30 октября 2023 13:00
Самое нелепое русское имя для китайцев: по их версии, это фамилия, причем унизительная

Позор пришел откуда не ждали.

В России соперничать по популярности с именами Иван или Сергей, конечно, сложно. Тем не менее ничего оскорбительного или унизительного в наречении русского парня Яном совершенно точно нет.

В Китае Ян — это даже не имя, а фамилия. Причем весьма обидная. Переводится она как «баран». Комичным является еще и тот факт, что в азиатской стране фамилия всегда предшествует имени.

То есть если китайца зовут, например, Ли, а фамилия у него (вот ведь не повезло!) Ян, то представится он как Баран Ли.

Благо, звериная фамилия в Китае — это исключение, а не правило. А русским Янам проще представляться коренному населению более звучными псевдонимами, чтобы на стадии знакомства не прослыть барашками.

Фото: Кадр из фильма «Брюс Ли: Путь воина» (2000)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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