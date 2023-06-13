Самое нелепое русское имя для иностранца: в СССР так называли каждого второго

Сложности перевода имен — это практически неиссякаемая тема для шуток и источник курьезных ситуаций. Одни имена просто неблагозвучны для непривычного уха, а значение других может вызвать как смех, так и неприязнь. Так, например, русскому человеку часто смешно слышать такие распространенные за границей имена, как Хулио или Педро. Да и имена ближайших наших соседей порой вызывают приступы смеха. Например, кавказское имя Сослан.

А что же с иностранцами? Для них тоже часто непривычно слышать русские имена. И хорошо, если они становятся просто поводом для насмешек. Но вот, например, к человеку с именем Владимир будут относиться если и не с ужасом, то уж точно предвзято. Все дело в том, что за рубежом это имя прочно ассоциируется с Владом Цепешем, всемирно известным кровавым графом Дракулой. Согласитесь, увидев перед собой такую личность, многим станет страшно.

Довольно непросто будут за границей складываться отношения и у обладательниц такого привычного нам имени, как Екатерина. Например, если они отправятся в Корею, то столкнутся сразу с двумя проблемами. Во-первых, полное имя корейцы попросту не выговорят — оно слишком длинное и сложное. А во-вторых, сокращенное имя тоже не спасет ситуацию. Проблема в том, что корейцы будут выговаривать имя Катя, как «га-тя». А это непосредственно переводится, как «подделка», «фальшивка». Доверия к таким людям у корейцев не было и не будет.