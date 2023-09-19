Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу

Фантастическая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышла на экраны в 1973 году. Советские граждане на ура приняли авантюрные приключения Ивана Грозного в современной Москве. Только в первые 12 месяцев в кинотеатрах фильм посмотрели свыше 60 миллионов довольных зрителей: всего кинолентой насладилось более 500 миллионов человек. Неудивительно, что киношедевром заинтересовались и за границей.

В начале 70-х генсек Леонид Брежнев прибыл с визитом в США. В честь приезда советского лидера в Нью-Йорке организовали фестиваль новинок советского проката, где показали и творение Гайдая. Кинолента полюбилась американцам, позже они придумали для нее адаптированное название «Иван Грозный: Назад в будущее», отсылающее к известной серии фильмов о путешествиях во времени.

Триумфальное шествие ждало картину и в Европе. Отличились венгерские прокатчики, назвавшие фильм крайне лаконично: «Привет! Я — царь Иван». А в Финляндии комедию знают как «Иван Грозный Булгакова». Тем самым финны решили напомнить, что фильм Гайдая был снят по малоизвестной повести русского классика Михаила Афанасьевича Булгакова. Информацией делится издание «Комсомольская правда».