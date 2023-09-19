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Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу

19 сентября 2023 14:15
Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу

Креатив иностранных прокатчиков вряд ли назовешь удачным.

Фантастическая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышла на экраны в 1973 году. Советские граждане на ура приняли авантюрные приключения Ивана Грозного в современной Москве. Только в первые 12 месяцев в кинотеатрах фильм посмотрели свыше 60 миллионов довольных зрителей: всего кинолентой насладилось более 500 миллионов человек. Неудивительно, что киношедевром заинтересовались и за границей.

В начале 70-х генсек Леонид Брежнев прибыл с визитом в США. В честь приезда советского лидера в Нью-Йорке организовали фестиваль новинок советского проката, где показали и творение Гайдая. Кинолента полюбилась американцам, позже они придумали для нее адаптированное название «Иван Грозный: Назад в будущее», отсылающее к известной серии фильмов о путешествиях во времени.

Триумфальное шествие ждало картину и в Европе. Отличились венгерские прокатчики, назвавшие фильм крайне лаконично: «Привет! Я — царь Иван». А в Финляндии комедию знают как «Иван Грозный Булгакова». Тем самым финны решили напомнить, что фильм Гайдая был снят по малоизвестной повести русского классика Михаила Афанасьевича Булгакова. Информацией делится издание «Комсомольская правда».

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алла Новикова
Алла Новикова
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