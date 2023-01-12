Самое нелепое клише американских фильмов: правда или глупая выдумка?

Американские фильмы о любви пользуются огромной зрительской любовью. И все это несмотря на то, что зачастую происходящее на экране больше похоже на фантастику, нежели на реальную жизнь.

Одно из самых нелепых клише подобных картин — это сцена, в которой возлюбленные просыпаются вместе в одной постели, и при этом главная героиня предстает перед своим избранником при полном параде — никаких взлохмаченных волос и заспанного лица. Напротив, она может похвастаться идеальной прической и безупречным макияжем. Все это глупая режиссерская выдумка, над которой многие зрители не устают насмехаться.

Довольно часто после подобных эпизодов следует тот, в котором героиня щеголяет в рубашке бойфренда, которого еще вчера знать не знала. Таким образом киноделы пытаются сделать историю максимально романтичной, забывая о том, что все это публика видела миллион раз, а потому уже не умиляется, а скорее раздражается от избитого приема.