Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

Сегодня «Могилу светлячков» считают вершиной антивоенного аниме, но в 1988-м судьба проекта висела на волоске. Исao Такахата, сооснователь Studio Ghibli, рассказывал: многие коллеги крутили пальцем у виска и убеждали, что его фильм провалится.

«Его не посмотрит никто», — предупреждали режиссера, и ведь аргументы у скептиков были крепкими.

Никакой магии, ни капли юмора, лишь война, бомбежки и смерть. А ведь зрители в анимации ищут утешения, а не кошмара, да? Но Тахаката пошел против течения.

Он экранизировал повесть Акиюки Носаки о брате и сестре, оставшихся сиротами после авианалета на Кобе. Для Сэйты и Сэцуко мир рушится стремительно: дом сгорает, мать погибает, отец воюет вдали, а общество равнодушно отворачивается.

В 89 минут экранного времени режиссер вложил не только текст Носаки, но и собственные детские воспоминания о бомбардировках. Это сделало фильм документально страшным — слишком реалистичным для «мультика».

На старте «Могила светлячков» и правда пролетела мимо широкой публики: рядом в прокат вышел сосед по студими — «Мой сосед Тоторо», куда более теплый и сказочный. Но время все расставило по места.

Картина Такахаты сегодня имеет стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes, цитируется кинокритиками как «лучший фильм, который невозможно пересмотреть» и стабильно возглавляет списки самых сильных антивоенных высказываний.

Ирония в том, что именно те качества, за которые проект хоронили, — бескомпромиссность, мрачность, трагизм — и сделали его бессмертным. «Могила светлячков» доказала: анимация может быть не только для утешения, но и для шока, боли и памяти.

