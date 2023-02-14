Самое интересное остается за кадром: правда о съемке пикантных сцен несказанно удивит

Постельные сцены — неотъемлемая часть многих популярных фильмов. Наблюдая за откровенными эпизодами, зрители невольно задаются вопросом о том, как задействованные в них актеры решились на нечто подобное.

Участие в провокационных сценах может дорого обойтись любой звезде экрана. Достаточно вспомнить историю Кристины Асмус, снявшейся в фильме «Текст», премьера которого обернулась для нее настоящим кошмаром. Артистка подверглась травле из-за того, что позволила себе сняться в эпизоде «для взрослых».

Вот только многие зрители даже не догадываются о том, что между тем, что публика видит на экране, и тем, что в реальности происходит на съемочной площадке, есть огромная разница. Существует множество лайфаков, помогающих артистам избежать лишнего стресса и в то же время сделать сцену максимально правдоподобной.

Например, продюсер Ирина Савакова, звезда сериала «Доктор Преображенский», в беседе с порталом Wday отметила, что часто актерам не приходится обнажаться — они используют специальные накладки и белье. Кроме того, можно прибегнуть к услугам «постельных дублеров».

Вдобавок ко всему оказалось, что порой актерам даже не нужно взаимодействовать друг с другом. Например, если во время постельной сцены необходимо показать лицо одного из персонажей, то второго заменяет оператор, снимающий эпизод. Часто такой прием используется, когда речь идет о так называемой позе наездницы.