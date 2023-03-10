Самое «голое» платье года: обычной женщине его стыдно даже примерить (фото)

Женщины во все времена любили экспериментировать со своим имиджем. Особенно это касается знаменитостей, для которых внешний вид — источник заработка.

Так, недавно популярная британская модель Деми Роуз поразила своих поклонников «голым» платьем. Его уже окрестили самым «развратным нарядом года». Действительно, не каждая женщина отважится надеть нечто подобное. Деми облачилась в задрапированную полоску ткани, под которую не надела ничего — даже нижнего белья. И это прекрасно видно на снимке.

Пикантная фотография модели взбудоражила пользователей Сети. Мужчины осыпали Роуз комплиментами, а женщины восхитились ее смелостью. Многие открыто признались, что никогда бы не отважились облачиться в такой наряд даже для фотосессии.

Деми называют британской Ким Кардашьян. Как и ее американская коллега, Роуз обладает роскошными аппетитными формами: большая грудь, узкая талия, объемные бедра. Но если сегодня Ким уже отошла от провокационных образов, то Деми только вошла во вкус. И, судя по всему, ей это нравится.