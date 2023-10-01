Самое «аварийное» имя определили в России: в нем всего пять букв

Вопреки распространенному мнению, не самолет, а автомобиль является одним из наиболее опасных видов транспорта. Водители часто пренебрегают правилами дорожного движения, проявляют грубость и ведут себя невнимательно за рулем. Все это провоцирует многочисленные ДТП, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом.

Специалисты страховой компании «Согласие» изучили статистку по дорожным происшествиям и выяснили, кто чаще всего становится виновником аварий. Оказалось, что опасаться стоит мужчин с именем Егор. Именно они являются участниками 16,3% всех ДТП.

В антирейтинг попали и обладатели некоторых других мужских имен.

Второе место досталось Яковам (15,9%). Не приближаться лучше и к Андреям, участникам 11,7% аварий. Имя Евгений (11,5%) также не сулит ничего хорошего на дороге. Замыкают пятерку водители с именем Алексей (11,2%), которым явно не везет на дороге.