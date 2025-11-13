Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом

Каждый год кто-то пытается вычислить самую красивую женщину мира, но теперь в игру вступили не фанаты и не редакции глянца, а математика. Точнее — греческое золотое сечение, формула пропорций, которую еще Леонардо да Винчи использовал в «Витрувианском человеке».

И вот что интересно: по версии нового анализа, проведенного доктором Джулианом Де Сильвой, Эмма Стоун оказалась ближе всех к идеалу.

Идеальны «от и до»

Звезда «Ла-Ла Ленда» набрала 94,72% соответствия золотому сечению. Внушительный результат для мира, где идеальность пытаются измерить линейкой.

Доктор объясняет: Стоун стала явным победителем, потому что одинаково хорошо прошла по всем параметрам: от бровей до пропорций губ. Ее подбородок оказался почти математически безупречным (97%), а губы получили 95,6%.

Она заняла первое место благодаря неизменному совершенству во всех элементах золотого сечения.

Второй стала Зендая — 94,37%. Ее показатели в отдельных категориях вообще приближаются к абсолютному максимуму: губы — 99,5 %, глаза — 97,3 %, лоб — 98 %.

На третьей строчке оказалась Фрида Пинто (94,34 %) из «Миллионера из трущоб», буквально в шаге от второго места. Чуть ниже расположилась Ванесса Кирби, звезда «Короны», с результатом 94,31%.

Следующие места в топ-10 заняли:

Дженна Ортега — 93,91 % (у нее самый красивый лоб среди всех — 99,6 %),

Оливия Родриго — 93,71 %,

Марго Робби — 93,43 %,

Айшвария Рай Баччан — 93,41 %,

Тан Вэй — 93,08 %,

Бейонсе — 92,4 %.

Исследование доктора Де Сильвы — это, конечно, не конкурс красоты, а компьютерный анализ лица по формуле 1,618 (число «фи»). Чем ближе пропорции к этой цифре, тем гармоничнее лицо.

Интересно другое: в прежние годы в подобных рейтингах почти всегда появлялась Белла Хадид, но на этот раз она в десятку не вошла. Видимо, для исследований взяли новые лица, которые сумели обойти общепризнанную красотку.

Математика может все-таки что-то сказать о красоте, но когда между Эммой Стоун и Зендаей всего 0,35 %, становится ясно: идеал — понятие гибкое. Но если смотреть строго по цифрам, золотое сечение выбрало свою королеву.

