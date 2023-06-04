Само совершенство: народ не верит, что Насте из «Цыгана» уже почти 70 лет

Матлюба Алимова проснулась звездой после выхода фильма «Цыган», в котором она сыграла красавицу Настю. Эта роль так и осталась самой яркой в творческой биографии знаменитости.

Артистка не скрывает, что ее карьера не задалась. Не сложилась у самой красивой цыганки советского кино и личная жизнь. Еще до своего дебюта на больших экранах Матлюба вышла замуж за Мурата Ахметова. Этот брак распался из-за ревности возлюбленного, с которой своенравная актриса устала мириться.

Больше Алимова замуж не вышла и детьми так и не обзавелась. Знаменитость признается, что ни о чем не жалеет и не чувствует себя одинокой. Звезда живет в Ташкенте, в квартире, которую получила после съемок в картине Александра Бланка. Из-за того, что Матлюба — гражданка другой страны, ее не берут в крупные российские проекты. Тем не менее она не унывает и остается эффектной красоткой.

В одном из недавних интервью актриса призналась, что ей нужно учиться старости. Между тем фанаты не верят, что знаменитости почти 70 лет.