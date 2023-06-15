Само совершенство: горячие фото самой красивой ученицы Винер вскружат голову любому

Мужчины от нее без ума.

Среди воспитанниц Ирины Винер всегда было немало эффектных красоток. Но больше всего россиян очаровала Каролина Севастьянова.

Свою карьеру гимнастка завершила 10 лет назад, вскоре после того как завоевала золото на Олимпиаде в Лондоне. Спорт звезда оставила в прошлом и решила не заниматься тренерской деятельностью.

Модельная внешность позволила Каролине появиться в кино и сериалах, а также работать моделью. Поклонники считают, что она само совершенство, и с ними трудно не согласиться. Знаменитость активно наполняет социальные сети своими горячими снимками, чем радует мужскую половину своих подписчиков.

Длинные ноги, стройная талия и пышная грудь вскружат голову любому. Но сердце 28-летней красотки уже занято. Гимнастка встречается с бизнесменом Александром Мазановым, вместе с которым живет в Монако.