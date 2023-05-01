Само очарование: глядя на любимого зятя Стриженовой, невольно начинаешь улыбаться

Екатерине Стриженовой удалось то, о чем мечтает каждая женщина, у которой есть дочь. Телеведущая удачно выдала замуж свою старшую наследницу Анастасию. Вот уже 10 лет она счастлива в браке с финансистом Петром Грищенко, от которого родила сына.

Ранее звезда экрана честно рассказала поклонникам, за что больше всего любит и уважает зятя. По уверению Стриженовой, Грищенко —заботливый муж и отец. К тому же он воспитанный человек и не ограничивает ведущую в общении с дочерью и внуком Петром, которому в апреле этого года исполнилось уже пять лет.

Между тем интернет-пользователи считают, что это далеко не все достоинства родственника Екатерины. Глядя на ее зятя, многие невольно начинают улыбаться. Все потому, что он само очарование. Еще одного такого красавца с добродушной улыбкой и лучезарными глазами днем с огнем не сыщешь.