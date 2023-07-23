Самира из «Клона» вышла замуж за русского: их семейное фото никого не оставит равнодушным

В легендарной теленовелле «Клон» снялось несколько актеров-детей. Фанаты сериала до сих пор интересуются их биографией. Каково же было их удивление, когда они узнали о свадьбе Самиры с юристом из России.

Стефани де Бриту исполнила роль строптивой дочери Мохаммеда и Латифы. Самира всеми силами боролась за свою свободу и право жить по законам Бразилии, а не Марокко. Сюжетная линия девушки заканчивается хэппи-эндом: она добилась своего и нашла любовь в лице красавчика Зе Роберту.

К сожалению, в реальной жизни Стефани повезло далеко не сразу. В 2009 году актриса вышла замуж за футболиста Алешандре Пато, выступавшего за итальянский клуб. Ради него де Бриту бросила карьеру и родную Бразилию. Но в итоге брак рухнул из-за постоянных измен Пато.

Сегодня 36-летняя звезда, наконец, счастлива. Она замужем за российским юристом Игорем Рачковским, вместе с которым воспитывает сына Энрике. Стефани часто делится семейными снимками — на них невозможно смотреть без умиления.