Сами виноваты: правда об истоках конфликта Шепелева с семьей Фриске вышла наружу
Стало известно, почему родители Жанны потеряли надежду на встречи с внуком.
С момента трагической смерти Жанны Фриске в 2015 году ее семья оказалась втянута в скандальные разбирательства. Родители певицы обвиняли ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева в том, что он не разрешает им видеться с внуком. Они даже подали иск в суд с просьбой установить определенный порядок общения с Платоном. Этот процесс и стал началом конфликта Шепелева с семьей Фриске.
По словам Дмитрия, сразу после смерти артистки он не отказывался от общения с ее семьей. Бабушка Платона даже часто навещала мальчика. Но затем родители Жанны захотели, чтобы суд официально закрепил их права на встречи с внуком. Причем в исковых требованиях они попросили о проживании вместе с мальчиком.
«Я убеждал их этого не делать», — рассказал Дмитрий в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Суд отказался внять доводам родителей Фриске, а их отношения с зятем уже были испорчены. С тех пор они и потеряли возможность встречаться с Платоном по инициативе Шепелева. И в Сети мнения относительно его позиции расходятся.
«Не верю ни одному его слову», «Это право отца — воспитывать своего ребенка», «Мне кажется, там оба хороши. И Шепелев, и отец Жанны», «Мне больше жаль родителей. Они внука несколько лет не видели и еще долго не увидят», «Сами виноваты они, получается», — обсуждают пользователи.