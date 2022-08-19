Сами виноваты: правда об истоках конфликта Шепелева с семьей Фриске вышла наружу

С момента трагической смерти Жанны Фриске в 2015 году ее семья оказалась втянута в скандальные разбирательства. Родители певицы обвиняли ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева в том, что он не разрешает им видеться с внуком. Они даже подали иск в суд с просьбой установить определенный порядок общения с Платоном. Этот процесс и стал началом конфликта Шепелева с семьей Фриске.

По словам Дмитрия, сразу после смерти артистки он не отказывался от общения с ее семьей. Бабушка Платона даже часто навещала мальчика. Но затем родители Жанны захотели, чтобы суд официально закрепил их права на встречи с внуком. Причем в исковых требованиях они попросили о проживании вместе с мальчиком.

«Я убеждал их этого не делать», — рассказал Дмитрий в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак! ».

Суд отказался внять доводам родителей Фриске, а их отношения с зятем уже были испорчены. С тех пор они и потеряли возможность встречаться с Платоном по инициативе Шепелева. И в Сети мнения относительно его позиции расходятся.