Сами виноваты: эти 3 знака Зодиака могут умереть в нищете

“Денежки счет любят”, - гласит известное изречение. Однако некоторые люди вовсе не считают нужным пересчитывать свои средства и тратят их во все стороны. Неудивительно, что однажды они обнаруживают в кошельке пустоту. Как правило, происходит это в тот момент, когда уже поздно что-то исправлять. Астрологи назвали три знака зодиака, которые транжирят свои финансы, а в старости считают каждую копейку и жалуются окружающим на свою нищету. Рассказываем, о ком идет речь.

Близнецы

Представители воздушного знака обладают всеми данными для того, чтобы однажды обогатиться. Они умны, талантливы, обаятельны, с легкостью заводят полезные знакомства в нужной сфере. Однако в большинстве случаев они не могут правильно распорядиться теми богатыми ресурсами, которые даны им от природы. Кроме того, Близнецы - настоящие перфекционисты, которые придерживаются мнения “либо сделай все идеально, либо не делай вовсе”.

Поэтому они часто отказываются от перспективных предложений из страха не справиться с ними - и остаются в минусе. Именно эти качества, по мнению астрологов, обрекают Близнецов на жизнь в нищете.

Рак

Раки - истинные бессребреники. Они в принципе равнодушно относятся к материальному достатку, предпочитая ему духовное развитие, общение с дорогими сердцу людьми, эмоции и чувства. Уроженцам водного знака повезет, если они встретят на своем пути человека, который, напротив, обладает деловой жилкой и сможет позаботиться о них, обеспечить всем необходимым. В обратном случае Раки рискуют на старости лет оказаться без средств к существованию. Впрочем, их это мало волнует.

Представители знака относятся к этому вопросу философски и считают, что чему быть - того не миновать, и если им суждена бедность, значит, им необходимо научиться с ней справляться.

Рыбы

Уроженцы водного знака получают от судьбы достаточно заманчивых возможностей и шансов разбогатеть. Однако они не умеют правильно ими распорядиться. Чаще всего, завидев реальный способ пополнить свое благосостояние, Рыбки начинают мечтать о грядущем успехе. Витая в облаках, они могут напрочь забыть о том, что происходит в действительности, а когда приходят в себя, обнаруживают, что солидная должность или перспективный проект уже достались кому-то другому.