Сами того не знают: женщины с этими именами наделены магическими способностями

С давних пор считалось, что в любой женщине заложено колдовское начало - необходимо лишь разглядеть в себе способности к ворожбе и планомерно развивать их. Так ли это на самом деле, сказать сложно. Однако, по наблюдениям специалистов в сфере эзотерики, магические таланты наиболее ярко выражены у обладательниц некоторых имен. Энергетика, заложенная в этих именах, дарит их носительницам удивительную уверенность в себе и своих силах, мудрость, умение предвидеть события наперед. Обижать этих женщин не рекомендуется, потому что они, даже сами того не подозревая, могут наложить на обидчика порчу или сглазить.

Варвара

Девушки, которые носят старинное и редкое имя Варвара, еще в детстве открывают в себе магические способности. Они очень серьезно и даже сурово относятся к проступкам и ошибкам окружающих, отличаются злопамятностью и могут навести порчу, если крепко их обидеть.

А если с Варей дружить, она станет помощницей и живым талисманом, будет поддерживать и оберегать от бед.

София

Имя София недаром переводится как “мудрость”. Женщины, нареченные этим именем, отличаются здравым смыслом и глубиной познаний, временами при общении с Соней возникает впечатление, что она знает все на свете и к тому же прекрасно разбирается в человеческой психологии. Из обладательниц этого имени получаются хорошие знахарки и ворожеи.

Маргарита

Кто не слышал о героине романа Михаила Булгакова, превратившейся в ведьму? Женщины, которых родители назвали именем Маргарита, действительно тяготеют к мистике, интересуются различными магическими практиками и сами пытаются ими заниматься.

Рита быстро осваивает искусство ведовства, поскольку от природы имеет к нему склонность.

Наталья

Обладательницы имени Наталья от рождения наделены превосходной интуицией. Если они начнут целенаправленно развивать в себе этот дар, то смогут добиться больших успехов. Наталья больше всего расположена к предсказанию будущего, часто видит вещие сны и умеет их толковать. Подруги то и дело прибегают к Наташе за дельным и мудрым советом.

Юлия

Загадочные и сложные девушки, нареченные именем Юлия, склонны к черной магии. Обидчивые, ранимые, злопамятные обладательницы этого имени могут легко сглазить человека, если он не пришелся им по душе.