Сами пострадаете: астрологи назвали знаки Зодиака, которые ни в коем случае нельзя обижать

Эти знаки могут так дать сдачи, что обидчик пожалеет о содеянном.

В повседневной жизни нам приходится время от времени попадать в неприятные ситуации. Хам, наступивший на ногу в метро и к тому же обидно обозвавший, комментатор в социальной сети, написавший нелицеприятные вещи под аватаркой, коллега, который явно встал не с той ноги и срывает плохое настроение на окружающих… Некоторые считают, что при встрече с такими людьми лучше промолчать, не опускаясь до их уровня. А кто-то не собирается мириться с ролью жертвы и так отвечает обидчику, что тот мгновенно раскаивается в содеянном. Рассказываем, под какими четырьмя знаками рождаются люди, которые за словом в карман не полезут.

Овен

Представители огненного знака уж точно не станут молчать, если кто-то попытается унизить их.

При этом реагируют они настолько молниеносно, что обидчик даже сообразить не успевает, что, собственно, происходит - он только начал, а Овен уже пошел в ответную атаку.

Злить вспыльчивых уроженцев этого знака категорически не рекомендуется - они в два счета разделают хама под орех и пойдут себе дальше, довольные и гордые.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, вряд ли ответят обидчику сразу же. Но, пожалуй, легче от этого никому не становится. Столкнувшись с хамством или предательством, уроженцы земного знака сделают вид, что ничего не произошло, но мысленно сделают пометку в своей личной Death Note. Иногда Дева может спокойно наблюдать за тем, как карма все равно сделает свое дело и причиненное зло вернется обидчику бумерангом, а иногда берет возмездие в свои руки - и тут уж мало никому не покажется.

Скорпион

Вот уж с кого обходить десятой дорогой, так это Скорпионов. Представители водного знака считаются самыми мстительными в гороскопе, поэтому с ними шутки плохи в буквальном смысле слова - порой даже неосторожный розыгрыш над Скорпионом может привести к самым фатальным последствиям.

Обиженные мужчины этого знака не откажут себе в удовольствии втоптать обидчика в грязь, а женщины испортят жизнь сплетнями и грязными слухами.

Козерог

Если вы обидели Козерога, а он и глазом не моргнул, это вовсе не означает, что он ничего не понял или великодушно простил оскорбление.

Скорее всего, мысленно он уже прикидывает, каким бы изощренным способом испортить вам жизнь в ближайшие эдак лет восемьдесят.

Да-да, обида представителя земного знака срока давности не имеет - он может отомстить как через час после того, как его унизили, так и через десяток лет, в самый неожиданный момент.