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Сами на себя не похожи: люди перестали узнавать Агутина и Варум (фото)

17 сентября 2023 12:45
Сами на себя не похожи: люди перестали узнавать Агутина и Варум (фото)

Редкие снимки шокировали народ.

Леонид Агутин и Анжелика Варум уже не те. Супруги живут в США и редко показываются поклонникам. Новый ролик с их участием вызвал недоумение у публики.

Возлюбленные не могли не поздравить Ларису Долину с днем ее рождения. Они записали поздравительное видео, показав себя крупным планом. И если именинница сразу поняла, кто желает ей счастья и здоровья, то пользователям Сети пришлось помучиться в догадках.

Музыканта босоногим мальчиком уже не назовешь. Он сильно постарел, да и его пассия не помолодела. Вдобавок ко всему Варум изменила имидж и стала похожа на другую известную певицу. Люди перестали узнавать знаменитостей, которые когда-то были популярны на отечественной эстраде.

Сами на себя не похожи: люди перестали узнавать Агутина и Варум (фото)

«Не признала сразу Анжелику. Подумала, что Вайкуле обнимает Агутина», «А кто это?», «Даже сразу не понял, кто это», — отметили шокированные интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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