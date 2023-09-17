Сами на себя не похожи: люди перестали узнавать Агутина и Варум (фото)

Леонид Агутин и Анжелика Варум уже не те. Супруги живут в США и редко показываются поклонникам. Новый ролик с их участием вызвал недоумение у публики.

Возлюбленные не могли не поздравить Ларису Долину с днем ее рождения. Они записали поздравительное видео, показав себя крупным планом. И если именинница сразу поняла, кто желает ей счастья и здоровья, то пользователям Сети пришлось помучиться в догадках.

Музыканта босоногим мальчиком уже не назовешь. Он сильно постарел, да и его пассия не помолодела. Вдобавок ко всему Варум изменила имидж и стала похожа на другую известную певицу. Люди перестали узнавать знаменитостей, которые когда-то были популярны на отечественной эстраде.