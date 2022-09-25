Сами как строгие родители: как поменялись готы из «Даешь молодежь!»

В 2009 году зрители телеканала СТС впервые увидели скетч-шоу «Даешь молодежь!». Актеры в нем воплощали на экране полюбившиеся россиянам образы, одними из которых были готы — пародия на популярную субкультуру прошлого.

Сыгравший гота по имени Червь уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Бижоев после «Даешь молодежь!» стал настоящей звездой комедийных сериалов. В его творческом багаже были такие успешные проекты, как «Деффчонки», «Кухня» (где он играл вместе с коллегой по съемкам в «молодежи» — Михаилом Башкатовым) и «Папина радость». Кстати, Аслан и сам отец дочери, в которой, несмотря на строгость, по-настоящему души не чает.

А вот Анжелика Каширина, игравшая Плесень, сделала неплохую карьеру еще до сериала, сыграв в сериалах «Мачеха» и «Взрослые игры» еще в 2006-2007 годах. А позже зрители могли увидеть ее в таких телепроектах, как «Анжелика», «Мамочки» и «Пятница». Личную жизнь артистка держит в тайне, поэтому СМИ выяснить личность ее возлюбленного не удалось.