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Самбурская отказалась от настоящих имени и фамилии по жуткой причине: по коже мурашки

5 августа 2023 21:30
Самбурская отказалась от настоящих имени и фамилии по жуткой причине: по коже мурашки

Поклонники не догадывались о тайне звезды экрана.

Настасья Самбурская известна массовому зрителю по сериалу «Универ. Новая общага». После выхода ситкома за жизнью артистки стали следить тысячи поклонников по всей стране, но мало кто из них догадывался, что звучные имя и фамилия артистки лишь псевдоним.

Как оказалось, родилась актриса под именем Анастасия Терехова. Но со стартом своей карьеры она решила взять псевдоним. Она хотела выделяться среди коллег, а также разорвать все связи со своей семьей.

Дело в том, что с матерью Настасья не общается уже несколько лет. А ее отца посадили в тюрьму, когда ей было всего пять лет. И все детство будущая звезда экрана сталкивалась с жестоким отношением, побоями и оскорблениями.

Сама Самбурская не любит вспоминать о ранних годах своей жизни. Она не рассказывает о родных и свое настоящее имя старается держать в тайне.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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