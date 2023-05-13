Самбурская нагло обманывает народ с самого начала карьеры: вот что выяснилось

Настасье Самбурской не удалось скрыть о себе неприглядную правду. Знаменитость построила успешную актерскую карьеру и не раз пыталась реализовать себя в качестве певицы. Недостатка в поклонниках эффектная брюнетка не испытывает, но есть у нее перед ними один грешок.

С самого начала своего творческого пути артистка не была честна с публикой. Выяснилось, что Самбурская — это ненастоящая фамилия звезды сериала «Универ. Новая общага». По паспорту Настасья указана как Терехова, о чем стало известно после того, как она подала в суд на своего бывшего продюсера Виктора Дробыша.

Как пишет портал «7 дней», актриса взяла псевдоним не только для того, чтобы получить более звучную фамилию. Также она хотела порвать со своим прошлым. Артистка не раз признавалась, что в детстве подвергалась домашнему насилию. Родные били и оскорбляли Настасью, поэтому, повзрослев, она отказалась от любого общения с родственниками.