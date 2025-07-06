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Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились

6 июля 2025 20:32
Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились

О таком понятии как жалость правительница и не слышала вовсе.

Поклонники «Великолепного века» привыкли считать Хюррем коварной королевой интриг, но рядом с Эметуллах Рабией Гюльнуш-султан она выглядит почти святой. Гюльнуш вошла в гарем султана Мехмеда IV как любимица — и быстро превратилась в кошмар для соперниц.

Её ревность не знала границ: под шёлковыми покрывалами гарема гремели приговоры и точились ножи. Историки утверждают, что не меньше трёх фавориток лишились жизни лишь за то, что посмели разделить любовь султана.

Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились

Когда страсть Мехмеда охладела, Гюльнуш переключилась на власть. Братья султана, томившиеся в клетке Кафес, стали её новой целью — ведь каждый мог стать конкурентом её сыновей. И она терпеливо дождалась своего часа: после падения мужа она вернулась к трону уже как валиде — мать правящих султанов, управлявшая империей железной рукой.

Говорят, умирая, она мечтала не о том, чтоб увидеть семью, а о новом походе — и новых жертвах. Ради сохранения власти она была готова расправиться с любым врагом, а её интриги сделали Османскую империю ещё более беспощадной. Так что Хюррем на её фоне — просто белая овечка.

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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