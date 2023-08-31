Самая желанная актриса России: в эту красотку влюбилось рекордное количество мужчин

Оксана Акиньшина прославилась как одна из самых эффектных отечественных актрис. За годы карьеры она снялась во множестве фильмов и сериалов, заработав ряд профессиональных наград. При этом личная жизнь знаменитости оказалась не менее насыщенной.

Так, в молодости Акиньшина два года встречалась с Алексеем Чадовым, который на семь лет ее старше. А после него в течение пяти лет была вместе с Сергеем Шнуровым. Влюбленных не смутила разница в возрасте в 14 лет, а разошлись они из-за постоянных ссор и конфликтов.

Третьим избранником Акиньшиной стал предприниматель Дмитрий Литвинов. Возлюбленный артистки сделал ей предложение, а спустя некоторое время у пары родился сын Филипп. Но их брак продержался всего восемь месяцев, а потом звезда экрана начала отношения с Алексеем Воробьевым.

С известным артистом Акиньшина рассталась из-за того, что он не хотел связывать себя серьезными отношениями. И стала женой продюсера Арчила Геловани, от которого родила двоих детей, Костю и Эмму. Но и этот брак распался спустя несколько лет.

Последним избранником Акиньшиной стал Данила Козловский. Пара вместе уже несколько лет, хотя старается не афишировать свои отношения и никогда не обсуждает их с журналистами.