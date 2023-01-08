Самая завораживающая: эту сцену в фильме «Убить Билла» зрители могли бы не увидеть

Квентин Тарантино представил обе части боевика «Убить Билла» в 2003 и 2004 годах. Зрители и эксперты остались в восторге от картины, но многие недоумевали, почему постановщик решил разделить свою историю на две части. Как оказалось, когда Тарантино только задумывал фильм, он рассматривал и более короткую версию истории.

По словам режиссера, он был готов вырезать несколько сцен, чтобы уложиться в трехчасовой хронометраж. Первым делом он избавился бы от сцен с Эстебаном Вихайо, которые представлены в стиле аниме, хотя и считает их самыми эффектными в фильмах.

«Если бы мне пришлось что-то потерять, это было бы именно это», — кинематографист разоткровенничался в интервью для портала Ign.com.

Помимо этого, режиссер бы исправил сцены с мастером боевых искусств Пэй Мэем. Он непременно оставил бы яркого героя в фильме, но ради меньшей продолжительности, его время бы значительно сократилось.