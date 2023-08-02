Самая высокая девушка в мире полюбила коротышку: их общее фото вызывает оторопь

Элизани да Крус Сильва является самой высокой девушкой в мире — ее рост составляет 206 сантиметров. Необычная внешность не помешала бразильянке наладить личную жизнь и стать матерью.

Элизани не могла остановиться в росте из-за опухоли в гипофизе. Врачи удалили ее, когда девушке было 15 лет. Если бы не эта операция, то Сильва выросла бы еще больше.

В школьные годы бразильянка была жертвой травли со стороны сверстников. Тогда жизнь казалась ей адом, и Элизани даже боялась думать об отношениях с парнями. Однако со временем она смогла побороть свои комплексы и встретила того самого. Бразильянка вышла замуж за мужчину по имени Франчинальдо да Силва Карвальо, которого можно назвать коротышкой.

Муж ниже Элизани на 43 сантиметра: их совместные фотографии вызовут оторопь у кого угодно. Впрочем, большая разница в росте не омрачает счастье пары. Известно, что супруги стали родителями и воспитывают сына.