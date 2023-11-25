Самая вульгарная: эта версия Пушкина в кино вызывает испанский стыд

Фэнтезийный фильм «Гоголь. Начало» в России приняли на ура. Нетипичный для отечественного кинопрома жанр редко получается хорошо, но здесь звезды сошлись в правильное «созвездие». Дело погубили сиквелы. Вторая часть оказалась на порядок хуже первой. Ну а третью… Третью погубили Пушкин и Лермонтов.

Ленту «Гоголь. Страшная месть» буквально закидали помидорами поклонники. Но виноваты, разумеется, не великие русские поэты и писатели: виноваты, по мнению зрителей, актеры, которые их сыграли.

Все, кто смотрел фильм, отметили жуткую и неправдоподобную игру Аскара Нигамедзянова в роли Михаила Юрьевича Лермонтова и Павла Деревянко в роли Александра Сергеевича Пушкина. Парочка сыграла так, словно сценарий впервые увидела уже на съемочной площадке!

И если к Нигамедзянову претензий был минимум (непонятно, зачем его персонажа вообще ввели, ведь он произносил лишь одну реплику), то к такой звезде первой величины, как Деревянко, вопросов о непрофессионализме было очень много.

Имело место и историческое несоответствие сюжета. Гоголь был старше Лермонтова всего на 3 года. Однако последний в фильме показан чуть ли не подростком.