Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самая важная серия аниме «Ван-Пис» вышла ровно 17 лет назад: парадокс, но в ней «ничего не произошло»

Самая важная серия аниме «Ван-Пис» вышла ровно 17 лет назад: парадокс, но в ней «ничего не произошло»

17 ноября 2025 18:07
Самая важная серия аниме «Ван-Пис» вышла ровно 17 лет назад: парадокс, но в ней «ничего не произошло»

Поступок Зоро мало кто мог ожидать.

16 ноября 2008 года в эфир вышла серия «Ван-Пис», в которой герой просто стоит по колено в крови и ведет себя так, будто за кадром играет плейлист для релакса. Парадокс в том, что формально в эпизоде «ничего не произошло», но именно он стал точкой невозврата и для «Ван-Писа», и для зрителя, который впервые увидел, на что способен Ророноа Зоро.

Эпизод 377 на «Триллер Барке» начинается как стандартная разборка: Луффи рухнул, его друзья выдохлись, а Бартоломью Кума навис над командой как смертный приговор.

И вот здесь начинается то самое «ничего». Зоро принимает на себя всю боль Луффи, скопившуюся за арку. Буквально. Кума предупреждает, что эта масса страданий способна убить, но мечник делает шаг вперед.

Самая важная серия аниме «Ван-Пис» вышла ровно 17 лет назад: парадокс, но в ней «ничего не произошло»

Сцена обрывается на мгновение – и зритель понимает: масштаб выбора больше любого удара катаной.

С того мгновения сюжет чуть заметно, но решительно меняет угол. Луффи спустя день идет дальше, как ни в чем не бывало, а Зоро почти обескровлен и стоит из последних сил.

Благодаря этому жесту команда не только сохраняет капитана, но и получает шанс на все, что случится впереди: Сабаоди, Импел Даун, Маринфорд. Луффи выдержит яд Магеллана, гормональный ад Иванкова и все потому, что груз «Триллер Барка» он уже не несет.

Самая важная серия аниме «Ван-Пис» вышла ровно 17 лет назад: парадокс, но в ней «ничего не произошло»

Но зачем Зоро так поступил? Ответ прост: уважение. Он всегда видел, как Луффи встает после того, что давно бы уложило любого другого. Когда Кума открывает Зоро реальный объем пережитого капитаном, пазл складывается.

Мгновение – и он понимает: если Луффи годами восходит из этого хаоса с прежней улыбкой, то сейчас его очередь встать так же. Это был единственный способ остаться рядом с капитаном на равных – и шаг, который до сих пор держит мир «Ван-Писа» на плаву.

Ранее мы писали: Анимешников смешали с грязью и готовы засудить: вокруг новой полнометражки «Магическая битва» разгорается скандал

Фото: Кадр из аниме «Ван-Пис»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше