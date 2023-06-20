Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут

Елена Бушина считается одной из самых удачливых героинь «Дома-2». Участнице удалось построить крепкую семью на зависть своим менее успешным товарищам по проекту.

На телестройке Бушина познакомилась с Митей Железняковым, который впоследствии и стал ее законным супругом. Он убедил Елену покинуть проект, что было верным решением. Если бы влюбленные осталась на «Доме-2», то они вряд ли бы сохранили свои отношения.

Пара расписалась в 2010 году и вскоре обзавелась потомством. Первым на свет появился сын Марк, а следом — его сестра Лаура. 36-летняя звезда «Дома-2» часто делится семейными снимками на радость публике. Сегодня дети Бушиной и Железняка уже взрослые ребята, которые вот-вот догонят мать.

Елене и Дмитрию могут позавидовать многие, ведь их брак остается примером для других. Их семейная жизнь не идеальна и бывает полна проблем. Однажды Бушина задумалась о разводе на почве обид и непонимания, но супруги нашли компромисс. Елена считает, что главное — это находить время друг для друга.